Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. Число пострадавших при пожаре на парковке у торгового центра Kings Plaza в районе Бруклине увеличилось, передает Russia Today.

Пожар

Уточняется, что, по новым данным, пострадал как минимум 21 человек, 18 из которых — пожарные. В тушении пожара участвовали порядка 200 человек, задействовано около 50 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на парковке у ТЦ Kings Plaza. Сначала было объявлено, что пострадали 17 человек, 15 из которых — пожарные.

В ходе борьбы с пожаром посетителей и персонал эвакуировали. Пострадавшие находятся под контролем врачей. Сообщалось, что и их жизням ничто не угрожает.