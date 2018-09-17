Томск, 18 сентября, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Бывший ведущий популярной в 90-е годы телепередачи «Час пик» Андрей Мурашов умер в Томске, сообщает Tomsk.ru.

Траурная свеча

Уточняется, что Мурашов умер в больнице, куда он был госпитализирован в критическом состоянии еще 11 сентября. Журналисту было 50 лет.

Напомним, Мурашов работал журналистом в программе «Час пик», автором которой был Владислав Листьев. В последнее время работал в телекомпании «Томское время».