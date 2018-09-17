Донецк, 17 сентября, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk несколько часов летал вдоль линии разграничения сторон в Донбассе, сообщают 17 сентября мониторинговые сайты по наблюдению за воздушными объектами.

U.S. Air Force Беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk

По данным мониторинговых интернет-порталов, американский дрон взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и свыше десяти часов летал вдоль линии разграничения украинских карателей и вооруженных сил ДНР и ЛНР.

Беспилотник оставался в воздушном пространстве, контролируемом киевским режимом и оставался на высоте 15−16 тыс. метров.

В ходе полета RQ-4B Global Hawk приближался на 40 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.