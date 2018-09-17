Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны, компанией Aurora, об использовании действующих веществ наркотика в своих напитках, 17 сентября передает агентство Reuters.

Coca-Cola

В заявлении Coca-Cola отмечается, что компания ориентирована на использование «не-психоактивного» каннабидиола (CBD), а не тригидроканнабинола (TGK) — основного психоактивного вещества марихуаны.

«Наряду со многими другими в индустрии напитков мы внимательно следим за ростом использования не-психоактивного CBD как ингредиента функциональных здоровых напитках по всему миру», — поясняет Coca-Cola.

Заявление вызвало рост акций канадской компании Aurora на 17%. Акции Coca Cola также выросли, но незначительно.

Отметим, в России марихуана и продукты её переработки — как TGK, так и CBD — запрещены к производству, хранению, распространению и употреблению статьёй 228 Уголовного кодекса.

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