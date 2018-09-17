Латакия, Сирия, 17 сентября, 2018, 23:39 — ИА Регнум. Семь жителей сирийского города Латакия получили ранения в результате ракетного обстрела города, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на сирийского правозащитника Ахмада Казема.

Free-Photo Ракетный запуск

По предварительным данным, все раненые доставлены в больницу.

Уточняется, что целями ракетной атаки были электростанция на окраине Латакии, предприятие бытовой химии и алюминиевый завод.

Как сообщало ИА REGNUM, часть ракет была сбита сирийской системой ПВО. По некоторым данным, атака была произведена со стороны Средиземного моря.