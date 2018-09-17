Москва, 17 сентября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. После того, как президент США Дональд Трамп сложит свои президентские полномочия, раскол в американских элитах ослабнет, и внешняя политика Вашингтона станет даже более агрессивной, чем сейчас. Об этом 17 сентября заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Нам надо использовать в полной мере эпоху и время Дональда Трампа. Это последний шанс для России, когда мы что-то можем всерьёз изменить. Осталось всего несколько лет, пока он отвлекается на свои внутренние проблемы, на тех чиновников, которые ему не подчиняются и так делее», — заявил Трофимчук.

«Это короткая эпоха, которой чистят площадку, и дальше придёт какой-нибудь наследник Маккейна, после чего уже всерьёз и без всяких политических шоу сорвут все заклёпки в нашем отношении. Там уже не просто санкции какие-то могут вводиться, там просто могут начать давить на наше ближайшее окружение (государства, окружающие РФ)», — подчеркнул он.

Речь идёт о том, что в ближайшие годы Россия вместе с партнёрами по Евразийского экономическому союзу (ЕАЭС) должны совершить решительные шаги по дедолларизации экономик союза и перейти на общую валюту для взаиморасчётов. Тем не менее в России к этому вопросу относятся недостаточно серьёзно — и многие в руководстве страны воспринимают ситуацию «ещё более легковесно, потому что за эти четыре года ничего не потеряли в деньгах».

«Что делать на пороге осени перед санкционным ноябрём? Нам надо снять режим сатиры и юмора. Всё слишком серьёзно, что вокруг нас происходит. Сейчас это не работает. Это нас дезориентирует в значительной степени — мы не понимаем, что происходит вокруг нас, мы просто смеёмся, мы отдыхаем!» — отметил эксперт.

Напомним, что на ноябрь 2018 года запланирован новый раунд ограничительных мер США в отношении России, который предусматривает в том числе и санкции против банковского сектора России и против российского госдолга. Ранее на фоне слушаний в конгрессе США о санкциях против России президент США Дональд Трамп со своей стороны подписал указ, который автоматически вводит «финансовые санкции против стран, которые вмешиваются в американские выборы». Позже в минфине США заявили о том, что Россия может стать одним из первых государств, которые попадут под действие этого указа.

Поводом для санкций на этот раз стали утверждения британской стороны о том, что Москва использовала химическое оружие против живущего в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Чтобы предотвратить введение второго раунда санкций Россия должна была допустить на свою территорию международные инспекции и предоставить США «поддающиеся проверке» доказательства того, что она не будет использовать запрещенное химическое оружие снова.