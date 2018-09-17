Москва, 17 сентября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Новая стратегическая линия Евросоюза пойдёт вразрез попыткам США наложить на Россию новые ограничительные меры. Об этом 17 сентября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Американские санкции, какие бы они ни были, без европейских не сработают никогда. Это совершенно чётко. И здесь я хочу привлечь ваше внимание к тому, что произошло, когда выступил с программной речью Жан-Клод Юнкер», — заявил Васильев.

Эксперт сослался на речь доклада о положении Евросоюза, с которым выступил Жан-Клод Юнкер на прошлой неделе. В частности, председатель Европейской комиссии заявил о том, что евро должно стать «действенным инструментом суверенной Европы» в результате «усиления экономического и монетарного союза» и отказа от большинства долларовых расчётов.

«Эта речь, которая у нас ещё будет обсуждаться, о положении дел в Евросоюзе на 2018 год. Это программная речь. Что там прозвучало? Первое — во внешнеполитической части о России не было сказано ничего, ни плохого, ни хорошего. И были провозглашены две вещи: стратегия дедолларизации европейской экономики и отход от консенсуса при принятии важнейших решений. Что именно в этом направлении должен развиваться Евросоюз», — подчеркнул политолог.

«Проблема консенсусного решения проблем тоже стала и очень серьёзно. И весьма двусмысленно. Потому что если будут принимать решения крупные старые страны Евросоюза, отбросив Польшу, Прибалтику, то тут опять возникнет амбивалентная ситуация — потому что эти страны гораздо спокойнее относятся к ослаблению санкционных решений, чем эти новые страны Евросоюза», — добавил он.

6 ноября 2018 года в США будет переизбрана нижняя палата конгресса США — палата представителей. При этом на ноябрь 2018 года также запланирован новый раунд ограничительных мер США в отношении России, который предусматривает в том числе и санкции против банковского сектора России и против российского госдолга.

Ранее на фоне слушаний в конгрессе США о санкциях против России президент США Дональд Трамп со своей стороны подписал указ, который автоматически вводит финансовые санкции против стран, которые «вмешиваются в американские выборы». Несмотря на это, члены конгресса обвиняют Трампа в том, что он недостаточно активен в введении санкций против России.