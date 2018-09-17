Ташкент, 17 сентября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В Ташкенте открывается первая встреча руководителей администраций железных дорог государств — участников ШОС, сообщает 17 сентября Синьхуа со ссылкой на пресс-службы МИД Узбекистана и ряд СМИ этой туркестанской республики.

Стороны, участвующие в форуме, проведут обсуждение перспектив сопряжения магистралей в формате международной конференции на тему: «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

Отметим, что железнодорожное взаимодействие указывает на расширение масштабов координации в рамках объединения, включающего основные державы АТР.