Санкт-Петербург, 17 сентября, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль врезался в маршрутное такси и легковую машину, остановившиеся на красный свет на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, это произошло в понедельник, 17 сентября, около 20:00 мск.

«В маршрутном такси пострадало трое пассажиров: две женщины получили лёгкий вред здоровью, мужчина получил средний вред здоровью», — уточнили в дорожной полиции.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, при подобных обстоятельствах в Псковской области днем ранее погиб петербургский оперный певец Михаил Луконин. В его легковой автомобиль, стоявший на светофоре, на большой скорости врезалась попутная фура.

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