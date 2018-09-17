Улан-Батор, 17 сентября, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Пресс-канцелярия Госсовета КНР направила в Улан-Батор по линии обменов специальную делегацию в области культуры Тибета, сообщает 17 сентября Синьхуа.

Evan1205 Статуи Будды. Китай

Делегация приняла участие в круглых столах, ее участники обменялась мнениями с монгольскими учеными и экспертами по вопросам углубленного изучения тибетского буддизма и мерах, принимаемых в КНР по сохранению национальной культуры Тибета.

В составе делегации, прибывшей из КНР, находятся ученые Китайского исследовательского центра тибетологии, а также представители Дечен-Тибетского автономного округа провинции Юньнань.

Глава делегации, член Академии общественных наук КНР Хао Шиюань в выступлении перед монгольской общественностью подробно рассказал о мерах, принимаемых китайским правительством по сохранению тибетской и других культур национальных меньшинств в ходе нынешнего интенсивного социально-экономического развития страны.

Переходя к теме китайско-монгольских отношений, временный поверенный в делах КНР в Монголии Ян Циндун отметил значение нынешнего визита как продвижения практики гуманитарных обменов.

16 сентября китайская делегация посетила ряд монгольских буддистских монастырей. После пребывания в Улан-Баторе, куда она прибыла из Токио, представители научных кругов и народной дипломатии КНР направятся в Сеул.