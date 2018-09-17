Нью-Дели, 17 сентября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии планируют создать ряд стратегических объектов на восточном побережье страны в штате Андхра-Прадеш для противодействия Китаю и увеличения присутствия в регионе. Об этом со ссылкой на анонимный источник в ВВС Индии сообщило индийское новостное издание Джагран.

Ircut.com ВВС Индии

Ввиду увеличения стратегической значимости индийского восточного побережья в штате Андхра-Прадеш планируется создать учебно-тренировочную базу для экипажей вертолетов, завод по производству беспилотных летательных аппаратов, а также центр обеспечения кибербезопасности. Стоимость возведения указанных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры пока не разглашается.