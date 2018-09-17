Нью-Дели, 17 сентября, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) попытается победить на грядущих парламентских выборах при помощи «крикетной» стратегии. Об этом со ссылкой на высшее руководство партии сообщило индийское новостное издание «Пресс Траст оф Индия — Бхаша».

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Суть так называемой «формулы Т20» заключается в том, чтобы увеличить популярность БДП в ходе личного общения с населением за чашкой чая. Перед каждым партийным деятелем поставлена задача посетить по 20 домов в районе своего проживания и рассказать местным жителям о достижениях правительства во главе с Нарендрой Моди.

Индийские СМИ сразу окрестили новую стратегию правящей партии «крикетной» из-за выбранного названия: Т20 является укороченной разновидностью крикета, столь популярного в Индии. Тем не менее, «формула Т20» не имеет ничего общего с данным видом спорта: «Т» является сокращением от слова «tea» («чай»), а 20 — количество домов, которые каждый член БДП должен посетить в рамках данной программы.

Примечательно, что подобная стратегия была использована «Индийской народной партией» в ходе предвыборной кампании 2014 года. Тогда выдвиженец от БДП Нарендра Моди, ныне премьер-министр Индии, лично ходил по домам рядовых индийцев и обсуждал с ними наиболее актуальные проблемы за чашкой чая.