Гандинагар, Индия, 17 сентября, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) вынесет вотум недоверия действующему правительству «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти», или БДП). Об этом в интервью индийскому новостному изданию «Навбхарат Таймс» заявил Шайлеш Пармар, один из лидеров фракции ИНК в законодательной ассамблее штата Гуджарат.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Секретарь законодательной ассамблеи штата Д. М. Патель подчеркнул, что секретариат получил прошение представителей ИНК. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», на данный момент оно находится на рассмотрении председателя законодательной ассамблеи Гуджарата Раджендры Триведи.

Примечательно, что оппозиции не обладает реальной возможностью для роспуска правительства штата Гуджарат. Правящая «Индийская народная партия» обладает уверенным большинством в законодательной ассамблее штата: ей принадлежит 99 мест из 182. Таким образом, подобный маневр оппозиции является попыткой оказать давление на правительство штата во главе с Виджаем Рупани.

Гуджарат является одним из традиционных оплотов «Индийской народной партии»: БДП находится у власти в штате с 1995 года. В частности, действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди был главным министром Гуджарата в период с 2002 по 2014 год. По мнению ИНК, правительство во главе с «Индийской народной партией» потерпело поражение на всех фронтах, в том числе в решении фермерского вопроса, проблем роста цен на образование и коррупции.