Нью-Дели, 17 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, отвечая на вопрос индийского новостного издания «Пресс Траст оф Индиа», заявила, что у неё нет никаких претензий по отношению офицерам и солдатам Вооруженных сил Индии, которые пришли к зданию Верховного суда Индии, чтобы выразить свой протест против законодательных актов парламента Индии, наделяющих особыми полномочиями Вооруженные силы.

Минобороны Индии Нирмала Ситхараман

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа» от 16 сентября, министр обороны подчеркнула то, что она полностью понимает тех мужчин, что пришли протестовать к зданию Верховного суда. По её словам, для выражения протеста есть специальные институты, но похоже, что обеспокоенность была настолько серьезной, что военнослужащие приняли решение идти прямиком к Верховному суду.

Протестующих уже пытались публично порицать крупные военачальники. Министр обороны же в ответ на это заявила, что офицеры и солдаты «знают, о чем говорят и что отстаивают», поэтому ее «крайне удивляют заявления генералов, готовых выступать вразрез с позицией правительства».