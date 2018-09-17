Сана, 17 сентября, 2018, 21:16 — ИА Регнум. 16 сентября в Йемене хуситы подписали меморандум о взаимопонимании с ООН, по которому раненые, находящиеся в критическом состоянии, смогут отправляться на лечение за границу. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, меморандум, заключенный между министром иностранных дел Йемена Хишамом Шараф Абдуллой и координатором гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде, предусматривает транспортировку тяжелобольных за границу на лечение в течение шести месяцев. Соглашение вступит в силу 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Абдулла, отвечая на вопросы журналистов одного телевизионного канала, спонсируемого хуситами, сказал: «Меморандум о взаимопонимании — попытка облегчить страдания тех, кто срочно нуждается в лечении. Однако принятое решение не исключает наше намерение открыть международный аэропорт в Сане для полетов гражданских самолетов. Меморандум обеспечит транспортировку находящихся в критическом состоянии людей, что кажется необходимым в период «продолжающейся блокады и агрессии».