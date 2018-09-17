Токио, 17 сентября, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Специальный посланник США в Северной Корее Стивен Бигэн посетил Токио. В ходе визита он встретился с главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Стивен Бигэн и Кэндзи Канасуги обсудили сотрудничество по северокорейскому вопросу и согласились о необходимости исполнения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Помимо этого, стороны подтвердили свою приверженность скорейшему решению проблемы похищения японских граждан северокорейскими спецслужбами.

(сс) stephan Северная Корея

Кроме этого, спецпосланник встретился с семьями похищенных Северной Кореей японцев. Они попросили о сотрудничестве в деле возвращения их близких домой. Как сообщает японское информагентство NHK, один из родственников, Такуя Ёкота, чья сестра Мэгуми была похищена в 1977 году, сказал, что «единственное, чего хотят родственники похищенных — это скорейшее возвращение их родных».В ответ Бигэн пообещал, что Соединенные Штаты приложат максимум усилий для возвращения похищенных японцев домой.