Усть-Каменогорск, Казахстан, 17 сентября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев 2018 года основные предприятия машиностроительной отрасли Восточно-Казахстанской области сократили объем производства на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 17 сентября издание InformBuro.

Aomm.kz Оборудование АО «Мунаймаш»

Около 60% объем производства в регионе приходится на четыре предприятия: АО «ПЗТМ», «Зиксто», «Мунаймаш» и «Завод имени Кирова». Совокупный объем производства в машиностроении сократился на 31,3%. Небольшой рост в 4% показал лишь завод «Завод имени Кирова».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года индекс промышленного производства Казахстана составил 105,2%. Рост обусловлен увеличением объемов добычи полезных ископаемых.