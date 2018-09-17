Иерусалим, 17 сентября, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Правительство Израиля одобрило въезд в страну и получение гражданства для 1000 эфиопских евреев, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Shof.co.il Эфиопские евреи

Согласно заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, право иммиграции будет предоставлено тем «фалашам», дети которых уже проживают в Израиле.

Неясно, что ожидает остальную часть общины «фалашей» — в Эфиопии проживает около 8000 иудеев, многие из которых имеют родственников в Израиле и давно надеются переселиться на «землю обетованную».

Темнокожие иудеи Эфиопии, известные как «фалаши», проживают в Восточной Африке тысячи лет. Легенда связывает их происхождение с царем Соломоном и царицей Савской.

Более четверти века эфиопские евреи добиваются права перебраться в Израиль, куда в 1991 году из-за войны в Эфиопии была переселена большая часть общины.

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