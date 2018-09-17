Сургут, Югра, 17 сентября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор по уголовному делу о причинении телесных повреждений и истязании родственниками 12-летней девочки из Таджикистана. Она жила у родственников, которые воспитывали троих малолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Насилие

Напомним, девочку-подростка из Таджикистана два года держали взаперти в городской квартире города Сургута. В полицию о непрекращающихся днём стонах и постоянном детском плаче в октябре 2017 года доложили соседи по многоквартирному дому. Но вычислить какой именно ребёнок страдает соседям было сложно: в подозрительной квартире проживали трое малолетних детей.

На сигнал выехали полицейские и специалисты управления опеки и попечительства обнаружили в квартире истощённую и забитую девочку-подростка, которую сразу же госпитализировали. Её тело было в ожогах, врачи обнаружили застарелые переломы.

Выяснилось, что ребенка вывезли из Таджикистана в Сургут в сентябре 2015 года родственники. Отец ребёнка где-то в России на заработках, а мать осталась дома в Таджикистане с шестью детьми.

По факту обнаружения ребёнка в опасной для жизни ситуации СКР возбудил два уголовных дела по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»).

Следствием и судом установлено, что родственники подростка — мужчина и женщина — избивали ребёнка постоянно в течение длительного времени. Плохо кормили. По ходатайству следствия обвиняемых взяли под стражу.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. Женщине назначено наказание три года условно с испытательным сроком.