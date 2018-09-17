Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Сочи свыше пяти часов, сообщает 17 сентября РИА Новости.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры. 17 сентября 2018 года , Сочи

Переговоры проводятся в резиденции российского лидера Бочаров ручей. Встреча проводится спустя всего 10 дней после трехстороннего саммита России, Турции и Ирана, прошедшего в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале встречи президент России Владимир Путин отметил, что центральной темой переговоров будет поиск решений по ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» скопилось большое количество боевиков, часть из которых подконтрольна Турции. Сирийская армия готовится к проведению военной операции по освобождению этой территории от незаконных вооруженных формирований. Позиция Турции заключается в том, что Анкара настаивает на размежевании террористов и протурецких формирований. Кроме того, власти Турции заявляют, что военная операция спровоцирует волну беженцев, с которой страна не справится.