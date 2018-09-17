Астана, 17 сентября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. При попытке задержать автовора с поличным был ранен сотрудник полиции в Астане. О происшествии сообщил портал Tengrinews.

«Ударил ножом в спину, в область лопатки, сзади напал. Но, несмотря на ранение, полицейский до конца выполнил свой служебный долг и задержал вора», — рассказал владелец обворованной машины Владимир Саулебаев.

Раненому полицейскому удалось надеть на 18-летнего нападавшего наручники. По данным ДВД Астаны, целью автоворов, которые действовали в паре, были оставленные в машине вещи. Второго вора удалось задержать в соседнем дворе прибывшим на место происшествия полицейским.

Проводится расследование по статье «Кража» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 19 июля 2018 года в Алма-Ате трагически погиб олимпийский чемпионДенис Тен. В самом центра городе автоворы снимали зеркала с машины спортсмена. Фигурист застал их на месте преступления. Злоумышленники скрылись, нанеся Тену несколько ножевых ранений в область бедра. 25-летний чемпион скончался в больнице.