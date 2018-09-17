Москва, 17 сентября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Российская сторона передала Нидерландам новые материалы по расследованию крушения малайзийского самолёта Boeing под Донецком летом 2014 года. Об этом сообщил 17 сентября официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

По его словам, в ведомстве изучили поступившие от Следственного комитета материалы исполненного запроса о правовой помощи со стороны национальной прокуратуры Нидерландов по делу о катастрофе МН17, и сегодня данные материалы были переданы представителю нидерландской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолёт над Донбассом, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и в том же году передана в воинскую часть Украинской ССР, после чего не покидала территории Украины.

Соответствующие данные были получены по заводскому серийному номер ракеты, который был присвоен заводом-изготовителем.

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