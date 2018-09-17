Брюссель, 17 сентября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов оказать «полную поддержку» правительству Испании в их переговорах с Великобританией по статусу Гибралтара, 17 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибралтар

«Полная поддержка Испании в ее переговорах с Великобританией на Гибралтаре, которые должны завершиться как можно скорее», — заявил Барнье в Twitter.

По мнению Барнье, без договоренностей Лондона и Мадрида по Гибралтару невозможно «сохранение целостности Единого рынка» ЕС после Brexit, а без этого невозможно соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.

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