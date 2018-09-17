Москва, 17 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Американский стратегический бомбардировщик В-52 Stratofortress, способный нести на борту ядерное оружие, замечен в районе арктических островов, на которых размещена российская база ПВО, сообщают 17 сентября мониторинговые интернет-порталы, отслеживающие перемещения воздушных объектов.

PACAF Пилот бомбардировщика B-52 ВВС США

По их данным, стратегический бомбардировщик В-52 бортовой номер 61−0015 с позывным Chaos43 взлетел с британской авиабазы Ферфорд, пролетел возле побережья Мурманской области, вдоль западного побережья Новой Земли и над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где размещена новая российская база ПВО «Арктический трилистник».

В ходе полета самолет дозаправился в воздухе от воздушного танкера КС-135 ВВС США.

Отмечается, что бомбардировщик не нарушил границ воздушного пространства России, так как перемещался над международными водами.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС США в начале сентября 2018 года перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика В-52 под предлогом участия в военных учениях Ample Strike на территории Чехии. Самолеты этого типа способны нести до 31,5 тонн бомб и ракет, включая ядерные, на расстояние до 7,2 тыс. км.