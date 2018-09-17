Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2018, 19:04 — ИА Регнум. Семнадцать человек пострадали в результате пожара на парковке торгового центра в Нью-Йорке. Об этом сообщается 17 сентября на странице пожарного департамента города в Twitter.

Как уточняется, ЧП произошло возле торгового центра Kings Plaza в Бруклине.

По информации департамента, 15 пострадавших являются сотрудниками пожарной службы, участвовавшими в тушении огня. Их состояние не вызывает опасений у медиков.

Сообщается, что в самом торговом центре все посетители и персонал были эвакуированы. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.