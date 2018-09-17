Ташкент, 17 сентября, 2018, 19:09 — ИА Регнум. С 17 сентября стоимость буханки хлеба в Узбекистане снизилась с 1200 сумов до 1050 сумов (с 10,36 до 9,06 рубля), сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz».

С 15 сентября стоимость хлеба в республики выросла почти в два раза: с 650 сумов до 1200 сумов (с 5,61 до 10,36 рубля). Резкое повышение цен вызвало недовольство населения. В ответ власти республики немного снизили стоимость хлеба.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября власти Узбекистана отказались от субсидирования стоимости формового хлеба. Для исключения резкого повышения цен государство установило единую цену на муку первого сорта в размере 1400 сумов (12,04 рубля).