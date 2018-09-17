Лондон, 17 сентября, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на фоне сообщений о резком сокращении экспорта из Ирана, 17 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту на торгах в Лондоне нефть марки Brent выросла на 70 центов до $78,79 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 55 центов и до $69,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября нефть незначительно подешевела после заявлений министра энергетики США Рика Перри о намерении Соединенных Штатов, России и Саудовской Аравии серьезно нарастить добычу.

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