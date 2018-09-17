Астрахань, 17 сентября, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Астрахани не стали возбуждать уголовное дело о смерти 82-летней пенсионерки в гипермаркете. Об этом сообщил портал «Провинция.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Андрея Хегая.

Sergey Konegen Гипермаркет

Пенсионерка умерла в гипермаркете на Вокзальной площади в июле. Она не оплатила на кассе колбасную нарезку, поэтому охрана остановила её и попросила пройти к стойке информации, чтобы проверить содержимое сумки. Пенсионерке стало плохо после того, как она достала из сумки колбасу. Через несколько минут она скончалась.

О произошедшем следователи узнали из СМИ и постов в соцсетях. Чтобы установить законность действий охранника законам, была организована доследственная проверка. Однако следователи пришли к выводу, что состава преступления в действиях охраны не было, и не стали возбуждать уголовное дело.