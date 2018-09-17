Бангкок, 17 сентября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Один человек погиб и 12 человек получили ранения в результате схода оползня на лагерь беженцев в Таиланде, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Оползень

ЧП произошло в лагере Маэ Ла Оон, где содержится около 9000 беженцев. Оползнем уничтожило шесть приютов и повреждено семь, без крова остались 654 человека.

По сообщению властей провинции Мае Хонг Сон, семеро беженцев все ещё числятся пропавшими без вести.

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