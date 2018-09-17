Кемерово, 17 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв официально вступил в должность губернатора Кемеровской области. Процедура инаугурации прошла в Белом зале администрации региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

Открывая заседание сессии Совета народных депутатов области, посвященной вступлению в должность губернатора, председатель Кемеровского областного совета Вячеслав Петров напомнил, что Сергей Цивилёв набрал 81,29% избирателей, и вручил ему удостоверение губернатора Кузбасса.

Затем Сергей Цивилёв принёс присягу.

«Первый раз в своей жизни становлюсь губернатором, причём такого мощного региона как Кузбасс, в котором проживают три миллиона человек. Я понимаю, что не просто так сибиряки принимают людей из других регионов. Я благодарен, что вы поверили в меня», — сказал он.

Со вступлением в должность Сергея Цивилёва поздравил присутствующий на инаугурации полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Каждый регион страны своеобразен. Кузбасс — особый регион, лидер в России по угледобывающей промышленности, вносит огромный вклад в экономику развития не только Сибири, но и всей нашей могучей Родины. Кузбасс имеет огромный потенциал. Самый главный — это люди, которые в нём живут, работают, которые сегодня ждут перемен», — отметил в своей речи Меняйло и подчеркнул, что главная задача губернатора Кузбасса — раскрыть потенциал региона, и у Сергея Цивилёва для этого есть все возможности.

Напомним, выборы губернатора Кемеровской области прошли 9 сентября. Они были назначены после досрочной отставки Амана Тулеева 1 апреля. Тулеев покинул пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме Сергей Цивилёв заявил, что представителем Кемеровской области в Совете Федерации станет бывший спикер парламента региона Алексей Синицын.