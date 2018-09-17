Воронеж, 17 сентября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Бывший владелец предприятия «Павловскгранит» Сергей Пойманов осужден на три года лишения свободы в колонии общего режима решением Воронежского областного суда от 14 сентября. Как сообщили «Вести-Воронеж», Пойманова взяли под стражу в зале суда.

Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Как сообщало ИА REGNUM, Пойманов обвинялся в том, что в 2011 году вывел из собственности ООО «Павловскгранит-Бетон» бетонно-растворный узел и земельный участок под ним. В итоге комплекс был продан за 15 млн рублей. Предприятие же в итоге было обанкрочено.

В июне этого года решение по делу вынес Левобережный суд Воронежа, который приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы — условно. Решение было обжаловано стороной потерпевших и гособвинением, которое требовало для него наказание в 4,5 года лишения свободы, в итоге облсуд срок наказания оставил, но сделал его реальным.

Отметим, что Пойманов был задержан в мае 2017 года московскими следователями. Ему вменялось в вину сокращение доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited: следствие посчитало, что контроль над пакетом акций был потерян умышленно. В 2017 году же Пойманова конвоировали в Воронеж. В ноябре 2017 года его отпустили под домашний арест.

Как отмечает ИА REGNUM, ОАО «Павловскгранит» был создан на основе Павловского ГОКа в городе Павловске Воронежской области — предприятие является крупнейшим в России и в Европе по производству нерудных материалов и градообразующим для Павловска. Сергей Пойманов возглавил «Павловскгранит» в 2000 году. До 2008 года он был вполне успешным бизнесменом. Параллельно он занимался и политикой: вступил в «Единую Россию», был депутатом областной думы двух созывов.