Дамаск, 17 сентября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В преддверии грядущего наступления сирийские военные нанесли ряд мощных ударов по опорным пунктам джихадистов в южной части провинции Идлиб. Большое количество ракет и артиллерийских снарядов было выпущено по позициям исламистов у населенных пунктов Умм Халхил и Хуавайн.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме этого, Сирийская арабская армия обстреляла позиции боевиков вокруг пограничных городов Сукик и Таманья. Под огнем находятся и исламисты из группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной части провинции Хама.

На сегодня в Сочи запланированы переговоры Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Одним из вопросов для обсуждения будет урегулирование сирийского кризиса и в первую очередь, как разрешать ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Эта встреча очень важна.

И турецкая, и сирийская армии сосредотачивают силы на линии соприкосновения. По мнению военных экспертов, главная задача в данной ситуации — избежать прямого военного столкновения между Турцией и Сирией при проведении наступления Сирийской Арабской армии в провинции Идлиб.

Конечно, есть опасность, и от США, и их союзников, которые сосредотачивают силы в Средиземном море у побережья Сирии для того, чтобы используя провокацию с применением «химического оружия», нанести ракетный удар по территории САР.

Но военные эксперты считают, что сирийско-турецкий вопрос гораздо опаснее по последствиям, т. к. речь идет о возможном боевом столкновении на земле.

ИА REGNUM ранее сообщало, что боевики из провинции Идлиб выступили с угрозами в адрес президента Турции Эрдогана, если он «сдаст» провинцию сирийскому правительству.