Москва, 18 сентября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Цены на бензин и горюче-смазочные материалы продолжают ползти вверх. Эта тревожная тенденция способна привести к кризису, считает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Статистика по регионам неутешительна: оптовые цены на бензин АИ-92 выросли за август и первую неделю сентября на 8%, на АИ-95 на 18%, на дизельное топливо — на 7%, по информации Независимого топливного союза. Критическая ситуация вынуждает принимать срочные меры. Спецкомиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Козака уже рассмотрела вопрос о начале субсидирования внутренних цен на бензин уже в следующем месяце. Ранее эту меру предполагали вводить с 2019 года.

К сожалению, предложенная мера даже в случае ее введения может не только помочь покупателям топлива, но и нанести серьезный вред независимым нефтяным компаниям, составляющим 60% российского рынка. Рядовой потребитель выиграет, а крупные компании, торгующие нефтью, получат доходы, дополнительные к тем сверхдоходам, которые они получают от зарубежной торговли нефтью. Проиграет российский бюджет, в итоге выигрыш потребителя будет недолгим, так как последствия тяжело скажутся на независимых автозаправочных станциях, остающихся и без прибыли, и без поддержки.

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