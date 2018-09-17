Грозный, 17 сентября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Ачхой-Мартановском районе Чечни начались работы по разминированию местной автодороги. Работы по обнаружению взрывоопасных предметов на участке протяженностью 25 км проведут 50 саперов Южного военного округа, пишет ИА «Грозный Информ».

Минобороны России Подвижная группа разминирования Южного военного округа

С просьбой о проведении разминирования этой дороги обратилась к руководству округа администрация Чечни. В планах на 2018 год было выполнение работ на территории около 1400 гектаров в семи горных районах Чечни и в Джейрахском районе Ингушетии. Однако уже к началу сентября военные доложили о перевыполнении запланированного объема.

С апреля на территориях двух республик, в районах, где велись военные действия в рамках контртеррористической операции, работали более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей Южного военного округа. В разминировании применялись более 40 единиц военной и специальной техники, а также минно-разыскные собаки.

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В результате проведенных работ было обнаружено и обезврежено около 5,5 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование будет продолжаться до ноября. К 2019 году эти работы должны быть завершены. Общая площадь очищенных от снарядов и мин земель должна составить к этому времени более 12 тыс. гектаров.