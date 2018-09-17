Россия раскрывает подробности крушения MH17 над Донбассом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- НАТО знает, как завершить войну в Донбассе;
- «Агент Росатома» прошёл во второй тур повторных выборов в Сейм Литвы;
- Раскрыты сведения о ракете, сбившей Boeing над Донбассом;
- Известна повестка дня переговоров Путина и Орбана;
- В России могут ввести уголовную ответственность для «чёрных кредиторов».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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