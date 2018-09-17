Иваново, 17 сентября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» пройдет в Иванове 20−23 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Фестиваль организован на средства гранта Фонда президентских грантов при поддержке администрации Иванова. Цель проведения фестиваля, по словам организаторов, — предоставить художникам, артистам и дизайнерам пространство творческого выражения, а жителям и гостям города показать, что Иваново сегодня — динамичная территория культуры, для которой характерен интерес к актуальным художественным практикам. Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Firstavantgarde.ru Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда»

«История художественной жизни города Иванова в XX веке подтверждает, что наряду с социально-политическим советским искусством, лирическим пейзажем и реалистическим портретом здесь параллельно и независимо существовало и развивалось творчество художников, которые находили новые, авангардные формы выражения», — рассказал председатель комитета по культуре Сергей Фролов.

Он напомнил, что одним из наиболее ярких моментов истории города Иваново является период авангарда 1920−1930-х годов, когда были построены уникальные памятники архитектуры советского конструктивизма, создавались образцы текстильных рисунков и тканей, отвечающие актуальным художественным задачам, что дает возможность считать город исторически сложившимся пространством авангардных художественных экспериментов.

Всего в программу фестиваля включено около 50 мероприятий, уточнили в городском комитете по культуре. В их числе — 15 выставок, 14 просветительских событий, это лекции, круглые столы, презентации книг и выставочных проектов, интерактивная программа для детей. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, пять спектаклей, конкурсы, концерты, программы видео-арта и многое другое.

Мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках: это Центр культуры и отдыха города Иванова, мастерская современного искусства «6 Этаж», НИМ-лофт, Дербенёв-центр, Шереметев-центр, художественный музей, ресурсный центр музея имени Д.Г. Бурылина, выставочный зал Союза художников, камерный зал «Классика», Музей советского автопрома и ряд других.

В рамках фестиваля состоится открытие и новой площадки — в Центре культуры и отдыха заработает лаборатория современного искусства «Центр Авангард». Здесь пройдет выставка молодых художников «Линия».

Часть событий фестиваля пройдёт на улицах города, в том числе — спектакль открытия, презентации творчества ивановских художников видео-арта, мастер-класс уличной живописи Максима Торопова. Кроме этого, пройдут две авторские экскурсии «Архитектура Иванова: калейдоскоп времен» и «Новый город для новых людей».