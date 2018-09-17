Москва, 17 сентября, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Банк России понизил официальный курс доллара на 18 сентября до 68,20 рубля, курс евро — до 79,36 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Таким образом, официальный курс доллара понижен на 8,7 копейки, курс евро — на 59,2 копейки.

По состоянию на 14:00 мск курс доллара на Московской бирже составлял 68,14 рубля, курс евро — 79,46 рубля.

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