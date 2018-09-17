Москва, 17 сентября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в переговорах о поставках российского газа в Китай по западному маршруту (магистральный газопровод «Сила Сибири — 2») осталось согласовать всего один пункт. Об этом Миллер заявил журналистам сегодня, 17 сентября.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Миллер напомнил, что соглашение между «Газпромом» и китайской компанией CNPC об основных условиях поставок российского газа по западному маршруту уже подписано. Речь идёт о 30 млрд кубометров газа в год на протяжении 30 лет. Однако осталось согласовать один последний вопрос — это цена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин в самое ближайшее время должны согласовать поставки газа по западному маршруту.

Напомним, общий проект «Сила Сибири» включает в себя три магистральных газопровода — «Сила Сибири — 1» (Восточный маршрут), «Сила Сибири — 2» (Западный маршрут), «Сила Сибири — 3» (Дальневосточный маршрут).