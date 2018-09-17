Тюмень, 17 сентября, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Тюменский индустриальный университет не уходит из коррупционной повестки. В суд направлены уголовные дела в отношении ассистента кафедры данного вуза и его знакомого, связанные со взятками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

(сс) sajinka2 Взятка

Из материалов уголовного дела следует, что с ноября 2016 по январь 2017 гг. ассистент предложил старостам семи групп заочников курсовые работы с заведомо положительной оценкой для нерадивых студентов по дисциплинам «Газотурбинные установки», «Обустройство месторождений природного газа», «Газовая динамика», «Техническая термодинамика и теплотехника» и «Эксплуатация насосных и компрессорных станций». Стоимость одной курсовой варьировалась от одной до трёх тысяч рублей, в зависимости от желаемой оценки и предмета. При заказе 10 курсовых работ действовала скидка — староста получал курсовую работу бесплатно. Деньги за работы перечислялись на карту приятеля ассистента. С семи групп было собрано 363 тыс. 500 рублей.

Полицейским не составило труда выяснить по номеру карты её владельца. Кроме того, в ходе обысков в квартире держателя карты была найдена ручка с видеокамерой. Мужчина пояснил, что средство шпионажа ему подарил знакомый ассистент из ТИУ.

Обвиняемые в ходе следствия признали свою вину. Ассистент обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном сбыте шпионской ручки. Его знакомый — в приобретении незаконного технического средства, а также в посредничестве при получении мзды. Материалы дел рассмотрят по существу в Ленинском районном суде города Тюмени.

Старосты-посредники также понесли наказание: они оштрафованы от 25 до 200 тыс. рублей. Теперь настал черёд привлечения к уголовной ответственности студентов-взяткодателей.

Отметим, что Тюменский индустриальный университет, ранее Тюменский нефтегазовый государственный университет, не сходит с новостных лент по поводу уголовных дел о взятках в стенах вуза который год. К примеру, в октябре 2017 года Центральный районный суд города Тюмени приговорил бывшего заведующего кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин Тюменского индустриального университета к восьми годам лишения свободы за получение взятки на сумму 549 тысяч рублей. В марте 2018 года проректор ТИУ Александр О. был осуждён на шесть лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и хищение 179 млн рублей.