Ташкент, 17 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Три банка Узбекистана увеличили суточный лимит снятия наличных денежных средств через банкомат до 10 млн сумов (86 312 рублей), сообщает 17 июня издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на государственное предприятие «Центр штрихового кодирования и информационных технологий».

Центральный банк Узбекистана Узбекский сум

Новые правила снятия наличных распространяются на три банка: «Хамкорбанк», «Инфинбанк» и «Капиталбанк». При снятии наличных взимается однопроцентная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля «Алокабанк» увеличил лимит на снятие денег с банковских карт до 1 млн сумов (8631 рубль). Первые банкоматы в республике появились в конце августа 2017 года.