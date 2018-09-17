Киев, 17 сентября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Уровень дефицита госбюджета Украины в 2019 году составит 2,3% ВВП, сообщает 17 сентября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, дефицит госбюджета должен составить в 2019 году 89,989 млрд гривен ($3,2 млрд). Отмечается, что доходы госбюджета составят 1,008 трлн гривен ($36 млрд), расходы — 1,094 трлн гривен ($39 млрд), предельный объем госдолга — 2,06 трлн гривен ($73 млрд).

Напомним, по данным правительства, рост ВВП Украины в 2019 году составит 3%, инфляция — 7,4%. В 2018 году доходы госбюджета Украины составят 917,9 млрд гривен ($32,63 млрд), расходы — 991,7 млрд гривен ($35,26 млрд), а дефицит — 2,4% ВВП.