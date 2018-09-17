Вильнюс, 17 сентября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 17 сентября, у здания правительства Литвы прошла акция протеста работников сферы культуры, на которую собралось несколько сотен человек со всей Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся требовали увеличения зарплаты работников культуры, которая, по их словам, в среднем в Литве сегодня составляет 593 евро, а пикетчики требовали повышения хотя бы на 150 евро за следующие три года. Власти Литвы планируют поднимать зарплату, но в следующем 219 году лишь на 21 евро, тогда как профсоюзы требуют повышения сразу на 70 евро. Сейчас для запланированного увеличения предусмотрено 3,5 млн евро из бюджета страны.

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«За культуру — культурная зарплата», «Приоритет культура с самой низкой зарплатой?», «Работникам культуры зарплату, а не пособие», «Не хочу пособие, хочу зарплату!», такие и подобные лозунги были написаны на плакатах протестующих. Некоторые из них пришли в костюмах, с музыкальными инструментами, нотами и так далее.

Собравшиеся обвиняли власти в игнорировании их требований.