Воронеж, 17 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Фейерверк, анонсированный на 15 сентября и приуроченный к столетию Воронежского госуниверситета, отменили, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

В День города воронежцы ждали сразу два салюта — один традиционный, ко Дню города, и второй — к 100-летию Воронежского государственного университета. Его обещали запустить с крыши Воронежского концертного зала, рядом с которым и проходили юбилейные мероприятия. Однако этот второй фейерверк отменили.

«К сожалению, запланированный в завершение праздничных мероприятий торжественный салют накануне был отменён по техническим причинам», — сообщила 17 августа пресс-служба ВГУ в отчете о праздновании юбилея вуза.

Как сообщили «Вести-Воронеж», вуз не смог получить разрешение на проведение фейерверка от ГУ МЧС: запускать фейерверки с крыш при массовом скоплении людей запрещено требованиями безопасности. Интересно, что разрешение было запрошено уже после того, как программу праздника, вместе с фейерверком, опубликовали. А о том, что салюта не будет, горожан почему-то решили не предупреждать. Только 14 сентября была опубликована повторно программа мероприятий, из которой пункт о фейерверке просто убрали.

Традиционный фейерверк с дамбы Чернавского моста состоялся — и, судя по откликам в соцсетях, воронежцы остались им довольны.