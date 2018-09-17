Вильнюс, 17 сентября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Бывший литовский социал-демократ, экс-заместитель главы парламента Миндаугас Бастис, который добровольно покинул парламент после скандала вокруг его якобы работы на российскую госкорпорацию Росатом, в повторных выборах в действующий парламента в одномандатном округе Занавикяй прошёл во второй тур, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября.

Lrs.lt Миндаугас Бастис

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Повторные выборы состоялись 16 сентября, а были объявлены после того, как Бастис добровольно сложил с себя полномочия члена Сейма. В 2016 году он победил в этом округе как одномандатник, а после ухода из парламента его место осталось вакантным и по литовским законам были объявлены повторные выборы.

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Согласно данным ЦИК Литвы, во второй тур вошли кандидат от консерваторов (партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) Ирена Хаасе (31,6% голосов) и выставивший свою кандидатуру как независимого кандидата Миндаугас Бастис (19,5%).

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Напомним, в Литве Бастис был обвинён в нарушении присяги, измене родине, лоббировании интересов Росатома в ущерб Литве, однако попытка импичмента политику провалилась в парламенте. После этого Бастис добровольно сложил полномочия, но объявил, что повторно будет баллотироваться в своём округе, чем проверит доверие избирателей. Своей вины политик не признаёт.

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