Киев, 17 сентября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с экзархами Константинопольского патриархата — архиепископом Памфилийским Даниилом (США) и епископом Эдмонтонским Иларионом (Канада), оба из которых служат в Украинской православной церкви Константинопольского патриархата в США. Прямую трансляцию переговоров вел украинский Пятый канал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Порошенко приветствовал посланцев Фанара, назвав Константинопольский патриархат «матерью-Церковью». Он выразил радость от того, что может общаться с экзархами константинопольского патриарха Варфоломея на украинском языке.

Епископ Иларион зачитал послание Варфоломея, направленное президенту Украины. В нем константинопольский патриарх сообщил, что «в рамках процесса предоставления автокефалии украинскому народу отправляем вам преосвященных архиепископа и епископа экзархами».

Архиепископ Даниил в свою очередь сообщил, что вместе с епископом Иларионом приехал на Украину с чрезвычайной миссией. Они представляют патриарха Варфоломея и делают все для завершения процесса предоставления автокефалии. По словам Даниила, «мы приехали сюда не разделить украинское православие, а соединить его. Мы готовы вести диалог с Украинской православной церковью Киевского патриархата и готовы к диалогу с УПЦ в лоне Российской православной церкви, а также с Украинской автокефальной православной церковью».

При этом Порошенко в очередной раз рассказал, что государство не вмешивается в дела Церкви на Украине. Как это сочетается с тем, что он обсуждал вопрос о создании Единой поместной православной церкви на Украине с епископами Константинопольского патриархата и это транслировалось в прямом эфире, понять трудно.