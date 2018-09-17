Госсекретарь Франции: Исполнительная власть слышит негодование народа
Париж, 17 сентября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заверил, что низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа приведет к действиям, сообщает Europe1.
Исполнительная власть слышит «нетерпение» французов, заявил Кристоф Кастанер, требуя немного времени на «реставрацию» страны.
«Низкий рейтинг исполнительной власти отражает нетерпение, ожидания, требования французов, и это должно быть услышано. При этом французы должны понимать, что мы не можем по взмаху волшебной палочки или, щёлкнув пальцами, изменить эту страну», — подчеркнул госсекретарь.
Напомним, согласно опросу французского института общественного мнения, опубликованному 4 сентября, только 31% французов одобряют политику президента Франции Эммануэля Макрона.