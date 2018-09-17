Париж, 17 сентября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заверил, что низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа приведет к действиям, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Исполнительная власть слышит «нетерпение» французов, заявил Кристоф Кастанер, требуя немного времени на «реставрацию» страны.

«Низкий рейтинг исполнительной власти отражает нетерпение, ожидания, требования французов, и это должно быть услышано. При этом французы должны понимать, что мы не можем по взмаху волшебной палочки или, щёлкнув пальцами, изменить эту страну», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, согласно опросу французского института общественного мнения, опубликованному 4 сентября, только 31% французов одобряют политику президента Франции Эммануэля Макрона.