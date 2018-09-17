Москва, 17 сентября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В центре Москвы до конца 2018 года ограничат движение в районе Большого Москворецкого моста из-за капитального ремонта, сообщает 17 сентября пресс-служба столичной администрации.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Вид на Большой Москворецкий мост и Кремль

Так, ограничения будут действовать с 17 сентября по 28 декабря круглосуточно на трех участках: на самом мосту, на Кремлевской и Софийской набережных под мостом.

На самом Большом Москворецком мосту ограничение будет действовать на четырех полосах. Движение организуют по свободной полосе, при необходимости его направление будут менять на противоположное.

На Кремлевской набережной — по двум полосам из трех в каждом направлении, на Софийской — по одной полосе из двух в каждом направлении.

Напомним, на участке Бутырской улицы в Москве с 10 сентября по 10 октября ограничено движение транспорта из-за реконструкции инженерных сетей.

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