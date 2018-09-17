Самара, 17 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Официальная церемония вступления состоялась 17 сентября 2018 года в академическом театре оперы и балета. Новый губернатор присягнул на верность самарскому народу, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, а также устав и законы Самарской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров победил на выборах губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года. С 25 сентября 2017 года, он исполнял обязанности главы региона вместо ушедшего в отставку предыдущего губернатора Николая Меркушкина, до этого представлял Самарскую область в Совете Федерации, а в 2010 году избирался мэром Самары.

Напомним, по окончательным данным избирательной комиссии региона Дмитрий Азаров набрал на губернаторских выборах 829 118 голосов (72,63%). На втором месте оказался зампредседателя Самарской губернской думы, кандидат от КПРФ Алексей Лескин — на него проголосовали 114 090 избирателей (9,99%).