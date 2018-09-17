Тутаев, Ярославская область, 17 сентября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Администрация Тутаевского района Ярославской области назвала туристический теплоход в честь художника Бориса Кустодиева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУ «Центр туризма «Романов-Борисоглебск».

Администрация Тутаевского района Теплоход «Борис Кустодиев»

Администрация района купила теплоход, который будет использоваться для развития туризма. Раньше он назывался «Сольвейг», но власти объявили конкурс на новое имя. На конкурс поступали разные названия: «Ассоль», «Ласточка», «Волжская ласточка», «Самолет», «Аврора», «Жемчужина», «Россия». Победителем стала Марианна Младенцева из Санкт-Петербурга, которая предложила назвать теплоход «Борис Кустодиев» в честь известного русского художника.

Кустодиев часто бывал в Тутаеве и посвятил ему ряд своих полотен: «Провинция», «Гуляние на Волге» и другие. В его честь назван Кустодиевский бульвар на левом берегу Волги.