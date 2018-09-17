Чебоксары, 17 сентября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Чувашии подвели предварительные итоги поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Как сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития республики по итогам планёрки в правительстве, в настоящее время в регионе фактически осуществляет деятельность 46,8 тыс. субъектов МСП. По оценке, в 2018 году количество предпринимателей увеличится на 2% и достигнет 47,8 тыс.

Cap.ru Вклад малого бизнеса в экономику республики

Власти заверяют, что в настоящее время в Чувашии «созданы объекты инфраструктуры, призванные помочь бизнесу во всех секторах экономики». В первую очередь выделяют «инновационную инфраструктуру», услугами которой в 2017 году воспользовалось более 1200 предпринимателей, в 2018 году — 1000 субъектов МСП. В том числе услугами регионального центра инжиниринга воспользовались 108 предприятий МСП, для предприятий разработано 12 программ модернизации, при реализации которых инвестировано 464 млн рублей. Центром сертификации, стандартизации и испытаний Чувашии в 2017 году проведено более 1400 испытаний, что позволило предприятиям наладить поставки, к примеру, в ПАО «РЖД», «Россети», АО «Камаз». Проведены испытания по техническому заданию зарубежного генерального подрядчика строительства АЭС в Индии. Центром прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашии изготовлены прототипы новых технически сложных изделий для 46 организаций.

Cap.ru Показатели инновационного развития

В минэкономразвития Чувашии отмечают, что также развивается и комплексная инфраструктура для развития промышленного производства в малом и среднем бизнесе — индустриальные парки. В настоящее время в Чебоксарах созданы два индустриальных парка в сфере промышленного производства и инноваций, в стадии строительства — индустриальный парк в Канаше. На данных площадках в столице Чувашии открыты первые производственные площадки — ООО «БИРС Арматура» (175 млн рублей, 50 рабочих мест), и первая очередь производственной площадки АО «НПО Каскад» (308,4 млн рублей, 83 рабочих мест). В четвёртом квартале планируется запуск проектов ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» (компрессоры для грузовой техники, 406 млн рублей, 60 рабочих мест), ООО «Прессдеталь» (литьевые и холодноштампованные металлоизделия 32,4 млн рублей, 18 рабочих мест), ООО «Центр плазменной резки», (производство станков плазменной резки 25 млн рублей, 10 рабочих мест).

Cap.ru Данные по экспорту

Расширяется география экспортных операций, стимулируя внешнеэкономическую деятельность субъектов МСП. Торговыми партнерами Чувашии в 2017 году стали 93 страны, объем экспорта возрос на 18,8% и достиг $173 млн. Экспорт продукции осуществляют 306 организаций, из них к малому бизнесу относятся 260. По оценке, общее количество экспортеров в 2018 году составит 344, из них экспортеров малого бизнеса — 272 организации.

«Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, можно назвать наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности, поскольку позволяет получить доступ к заемным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами.

С каждым годом условия оказания услуг этих организаций совершенствуются и подстраиваются под предпринимателей. Так, в 2017—2018 годах ставка по микрозаймам снизилась с 15% до 7,25%, займы предоставляются на срок до 3 лет, сумма микрозайма увеличилась до 3 млн рублей», — говорят в министерстве экономики Чувашии.

Обратиться за предоставлением микрозайма предприниматели могут не только в шести филиалах агентства по подде6ржке малого бизнеса, но и в МФЦ в шести муниципалитетах.

Cap.ru Господдержка по займам и поручительствам

Что касается гарантийного фонда, то максимальный объем его поручительства может составлять 70%. Фондом предоставлены поручительства 106 субъектам МСП, общий размер действующих поручительств — почти 480 млн рублей, что позволило привлечь субъектам МСП заемные средства на сумму почти 1,2 млрд рублей.

«Вместе с тем, в основе поддержки государства заложены основные условия использования субсидии — выполнение запланированных получателем субсидий показателей результативности — по выручке от продажи товаров (работ, услуг), сумме уплаченных налогов и сборов, среднесписочной численности работников, среднемесячной заработной плате, созданию дополнительных рабочих мест.

По результатом мониторинга выявлено, что около 15% субъектов МСП, получивших государственную поддержку в 2015—2017 годах, не выполнили свои обязательства по отдельным показателям результативности, что повлекло за собой возврат ими субсидии на сумму 27,9 млн рублей», — отмечают в министерстве экономики Чувашии.